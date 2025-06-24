إعلام إيراني: تفعيل الدفاعات الجوية ضد طائرات مسيرة في تبريز

ذكر موقعان إخباريان إيرانيان أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية مساء اليوم الثلاثاء ضد طائرات مسيرة في مدينة تبريز شمال غرب إيران، وسط وقف إطلاق نار هش بين إسرائيل وإيران.



ولم يصدر أي تأكيد رسمي من السلطات الإيرانية حتى الآن.