أميركا لمجلس الأمن: هجماتنا قلصت قدرة إيران على إنتاج سلاح نووي

أكدت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء أن "الهجمات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية حققت فعليًا هدفنا المحدد، وهو تقليص قدرة إيران على إنتاج سلاح نووي".