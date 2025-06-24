بريطانيا وفرنسا وألمانيا تدعو إيران للجلوس إلى طاولة المفاوضات

رأى قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا اليوم الثلاثاء أن "وقت الدبلوماسية قد حان"، مع بدء سريان وقف إطلاق نار هش بين إسرائيل وإيران.والتقى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي.وقال مكتب ستارمر في بيان عقب الاجتماع: "ناقش القادة الوضع المتقلب في الشرق الأوسط... واتفقوا على أن الوقت قد حان للدبلوماسية، وأن تجلس إيران إلى طاولة المفاوضات".