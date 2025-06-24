الجيش الإسرائيلي: إعتراض طائرتين مسيرتين "على الأرجح من إيران"

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء اعتراض طائرتين مسيرتين "على الأرجح من إيران" كانتا في طريقهما إلى إسرائيل.



وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) أن الطائرتين المسيرتين أطلقتا على الأرجح في ساعات الصباح، بالتزامن تقريبًا مع إطلاق صاروخ سطح-سطح من إيران.



وأشار الجيش إلى أنه تم اعتراض الطائرتين المسيرتين خارج إسرائيل.