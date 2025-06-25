مسؤولون أميركيون: الجيش الإسرائيلي يعاني من نقص في الأسلحة

نقلت شبكة "إن بي سي" عن 3 مسؤولين أميركيين أن الجيش الإسرائيلي يعاني من نقص في بعض الأسلحة الرئيسية، وتحديدا الذخائر.