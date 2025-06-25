إعدام ثلاثة رجال في إيران شنقا بتهمة التجسس لحساب إسرائيل

أعلنت إيران الأربعاء أنها أعدمت شنقا ثلاثة رجال بتهمة تجسّسهم لحساب إسرائيل، وذلك غداة دخول هدنة هشّة بين الجمهورية الإسلامية والدولة العبرية حيّز التنفيذ.وقالت السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية في بيان "أُلقي القبض على إدريس علي، وآزاد شجاعي، ورسول أحمد رسول الذين حاولوا استيراد معدات لتنفيذ عمليات اغتيال في البلاد، وقد حوكموا بتهمة التعامل مع الكيان الصهيوني ونُفّذ الحكم بهم صباح اليوم وشُنقوا".