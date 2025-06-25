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o
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إجلاء أكثر من 80 ألف شخص إثر فيضان في جنوب غرب الصين
أخبار دولية
2025-06-24 | 23:55
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إجلاء أكثر من 80 ألف شخص إثر فيضان في جنوب غرب الصين
أجلت السلطات الصينية أكثر من 80 ألف شخص في قويتشو إثر فيضانات عارمة ضربت المقاطعة الواقعة في جنوب غرب البلاد، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وقالت شينخوا إنّ الأمطار التي تواصل الانهمار بغزارة أجبرت حتى ظهر الثلاثاء حوالي 80,900 شخص على مغادرة منازلهم.
وأوضحت الوكالة أنّ فرق الإنقاذ نُشرت في المنطقتين المتضررتين في المقاطعة، مشيرة إلى أنّ الاستجابة الطارئة للفيضانات بلغت أعلى مستوياتها.
أخبار دولية
فيضان
الصين
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