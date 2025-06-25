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فرنسا مستعدة لإعادة تفعيل العقوبات ضد البرنامج النووي الإيراني
أخبار دولية
2025-06-24 | 23:53
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فرنسا مستعدة لإعادة تفعيل العقوبات ضد البرنامج النووي الإيراني
أعلن السفير الفرنسي لدى الأمم المتّحدة جيروم بونافون الثلاثاء أنّ بلاده وشركاءها الأوروبيين لا يزالون مستعدين لإعادة تفعيل العقوبات ضدّ البرنامج النووي الإيراني إذا لم يتمّ التوصّل مع طهران إلى اتفاق بشأنه قريبا.
وقال السفير خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول هذه القضية إنّ "الوقت ينفد"، وذلك قبل بضعة أشهر فقط من انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن الذي كرّس الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015.
وأضاف بونافون "نتوقع أن تستأنف إيران الحوار دون تأخير من أجل التوصّل إلى حلّ دبلوماسي صلب وقابل للتحقّق منه ودائم".
وشدّد السفير الفرنسي على أنّ الحلّ الدبلوماسي هو الوحيد الذي يمكن أن "يضمن استحالة وجود برنامج نووي عسكري إيراني".
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