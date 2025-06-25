إيران: اعتقال 700 مرتزق خلال الحرب مع إسرائيل وإعدام 3

أفادت وكالة "مهر" للأنباء، أنه تم صباحا، "تنفيذ أحكام الإعدام على ثلاثة عملاء للموساد الصهيوني في سجن أرومية".



وأشارت الى انه تم انهم "حاولوا استيراد معدات إلى داخل البلاد لاغتيال شخصيات، وتمت محاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب والفساد في الأرض من خلال التعاون مع حكومات أجنبية معادية لصالح النظام الصهيوني".



كما أفادت بأنه "تم اعتقال 700 مرتزق إسرائيلي خلال 12 يوما من عدوان الكيان الصهيوني على البلاد".



وأوضحت أن "معظم الاعتقالات كانت في محافظات كرمانشاه وأصفهان وخوزستان وفارس ولرستان على التوالي. ولم يتم حتى الآن الإعلان عن الإحصائيات الدقيقة لعدد الاعتقالات في محافظة طهران".



وأعلنت أنه بحسب المعلومات الواردة من مصادر مطلعة، فقد تم اكتشاف وضبط أكثر من 10 آلاف طائر صغير في العاصمة وحدها خلال الأيام الأخيرة، موضحة أن "الإحصائيات المقدمة تستند إلى التقارير الرسمية التي نشرتها المؤسسات الأمنية والقضائية في البلاد، ولا تشمل القضايا المتعلقة بالمواطنين الأجانب المحتجزين".