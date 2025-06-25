برلمان إيران يقر قانونًا لتعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

ذكر موقع نور نيوز الإيراني أن البرلمان وافق على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، موضحًا أن الأمر يحتاج إلى موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد قبل تنفيذه.

