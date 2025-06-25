روبيو: إيران أصبحت "أبعد بكثير" عن صنع أسلحة نووية

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لصحيفة بوليتيكو اليوم الأربعاء أن إيران أصبحت "أبعد بكثير عن امتلاك سلاح نووي" بعد الضربة الأميركية على المواقع النووية الرئيسية الثلاثة في إيران مطلع الأسبوع.



وقال روبيو للصحيفة: "خلاصة القول، إنهم اليوم أبعد بكثير عن امتلاك سلاح نووي مما كانوا عليه قبل أن يتخذ الرئيس هذا الإجراء الجريء".



وأضاف: "لحقت أضرار جسيمة، جسيمة جدًا، بمجموعة متنوعة من المكونات المختلفة، ونتلقى المزيد من المعلومات عنها".