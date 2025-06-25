حقل ليفياثان للغاز الطبيعي في إسرائيل يستأنف عملياته خلال ساعات

أعلنت شركة نيوميد الإسرائيلية اليوم الأربعاء أن حقل ليفياثان للغاز الطبيعي الذي يورد الغاز إلى مصر والأردن سيستأنف عملياته في الساعات القليلة المقبلة بعد الحصول على إذن من وزارة الطاقة.