رئيس الوزراء الأرميني يعلن إحباط محاولة إنقلاب

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الأربعاء أن قوات الأمن أحبطت محاولة انقلاب تورط فيها رجل دين نافذ، وسط تصاعد المواجهة مع قيادة الكنيسة الرسولية في أرمينيا.وكتب باشينيان على تلغرام: "أحبطت قوات الأمن مخططًا خبيثا لـ"رجال الدين المجرمين" يهدف إلى زعزعة الاستقرار في جمهورية أرمينيا والاستيلاء على السلطة".