الكرملين: من السابق لأوانه تقييم أضرار منشآت إيران النووية

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء أنه يعتقد أنه من السابق لأوانه رسم صورة واقعية عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية جراء الغارات الجوية الأميركية.وجاء ذلك ردًا على سؤال حول تقييم الأضرار الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب وأشار فيه إلى أن الهجوم الأميركي قضى على البرنامج النووي لطهران.وقال بيسكوف إن موسكو تعتبر الهجمات على إيران غير مبررة وإن الوضع يبعث على القلق.وذكر بيسكوف أن روسيا لديها مؤشرات على أن واشنطن وطهران لديهما قنوات اتصال مفتوحة، لافتًا إلى أن موسكو تراقب التطورات عن كثب وما زالت تتواصل مع إيران نفسها.