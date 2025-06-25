ترامب: وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل يسير على نحو جيد

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل لقائه قادة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في لاهاي اليوم الأربعاء أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل يسير على نحو جيد، معتبرًا أن هذا الأمر انتصار عظيم للجميع.