الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي - الموسم 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ناصر الدين ممثلا رئيس الجمهورية في قمة غافي: لبنان أمام منعطف حاسم

أخبار دولية
2025-06-25 | 06:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ناصر الدين ممثلا رئيس الجمهورية في قمة غافي: لبنان أمام منعطف حاسم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
ناصر الدين ممثلا رئيس الجمهورية في قمة غافي: لبنان أمام منعطف حاسم

القى وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين كلمة لبنان ممثلا رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في قمة غافي Gavi (التحالف العالمي للقاحات) المنعقدة في بروكسل – بلجيكا بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي ومؤسسة بيل غيتس تحت عنوان: "الصحة والإزدهار بفضل التلقيح" بمشاركة عدد من رؤساء العالم من بينهم الرئيس إيمانويل ماكرون وعدد كبير من رؤساء الحكومات ووزراء الصحة ومسؤولي منظمات عالمية معنية بالتحصين.

وأكد الوزير ناصر الدين في الكلمة "أن لبنان إتخذ خيارًا واضحًا لا رجعة عنه يقضي بإعطاء الأولوية للتحصين باعتباره ضرورة وطنية وذلك رغم سلسلة الأزمات التي شهدها البلد منذ العام 2019 وحتى اليوم والتي تضمنت حربًا ضروسًا وانهيارًا اقتصاديًا فضلا عن عبء استضافة أكثر من مليون وسبعمئة ألف لاجئ".

أضاف:"أن دعم التحالف العالمي للقاحات (Gavi) كان خلال هذه الفترة محوريًا. فمن خلال مساعدته المرنة، تمكّن لبنان من استعادة معدلات التغطية الوطنية، وضمان وصول المواطنين اللبنانيين ومجتمعات اللاجئين إلى جميع اللقاحات الروتينية الضرورية. وقد أصبح التحصين اليوم جزءًا لا يتجزأ من نظام الرعاية الصحية الأولية في لبنان. ويتم تنظيم حملات توعية مجتمعية لا سيما في الأطراف والمناطق البعيدة، لتحديد إمكانية وجود أطفال غير محصنين والتأكد من عدم ترك أي منهم خلف الركب".

وقال ناصر الدين: "بفضل استمرار التعاون مع تحالف  Gavi، يعمل لبنان على خطط لإدخال اللقاح ضد سرطان عنق الرحم (HPV) على الروزنامة الوطنية للتحصين بحلول عام 2026، في موازاة إجراء تقييم لتأمين تمويل مستدام للتحصين الروتيني يتيح إمكانية إدخال اللقاح الجديد".

أضاف : أن لبنان يقف عند منعطف حاسم، إذ إن خطر التراجع عن التقدم الكبير الذي تم إحرازه في مجال التحصين يلوح في الأفق في حال غياب الدعم المستمر من  GAVI، خاصة بالنسبة للاجئين والفئات الهشة".

ولفت إلى أنه "رغم التزام الحكومة اللبنانية بتطوير أنظمة تمويل ذاتية الاستدامة، فإن هذا الهدف يحتاج إلى الوقت والتعاون والدعم المستمر لتحقيقه"، مضيفا "أن النهج المرن والقيادي الذي تتبعه  GAVI  ضروري جدا في هذه المرحلة لتحويل التحديات الحالية إلى قدرة على الصمود الطويل الأمد".

وأسف وزير الصحة ل"تراجع الدعم المقدم من الجهات المانحة بشكل حاد"، لافتا إلى "أن العديد من شركاء القطاع الصحي بدأ بالانسحاب، ما أدى إلى فقدان الكثير من اللبنانيين وغير اللبنانيين إمكانية الوصول في الوقت المناسب إلى الخدمات الصحية، الأمر الذي يفرض ضغوطا هائلة على وزارة الصحة العامة لتلبية الاحتياجات الصحية". وقال:" إن وزارة الصحة العامة، بدعم من GAVI والاتحاد الأوروبي، تعتزم إطلاق خطة انتقالية لمدة عامين لتيسير عملية التمويل الذاتي للبرنامج الوطني الموسع للتحصين". 

وختم الوزير ناصر الدين كلمة لبنان مؤكدا "أن الرسالة واضحة: فتمويل هذه المرحلة بالكامل من Gavi أمر ضروري، ليس فقط للحفاظ على التقدم المحرز، بل لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية الأساسية في قطاع الصحة".

لقاءات على هامش القمة

وعلى هامش القمة عقد الوزير ناصر الدين إجتماعا مع مديرة مكتب الشرق الأوسط في المفوضية الأوروبية هنريك تراوتمان،المديرية العامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج وتناول التحديات المطروحة في مجال الصحة.

كما كان له لقاء مع دكتور إدوارد تشان الذي يمثل مجموعة أكاديميين وتقنيين سويسريين يتواصلون مع وزارة الصحة العامة للبحث في سبل مواصلة الدعم التقني للقطاع الصحي على المستويات كافة بما يشمل الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات. 

                                                      

أخبار دولية

الدين

ممثلا

الجمهورية

غافي:

لبنان

منعطف

LBCI التالي
إيران تعلن رفع القيود تدريجيًا عن الإنترنت بعد وقف إطلاق النار مع إسرائيل
ترامب: دول الناتو سترفع إنفاقها الدفاعي من 2% إلى 5%
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-06-23

فارس سعيد لـ"عشرين 30": نحن أمام منعطف كبير في المنطقة وبتاريخ المنطقة وهذا سيحدد مصير شعوب المنطقة لمدة طويلة

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-20

ناصر الدين تابع لقاءاته في جنيف لدعم النظام الصحي اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-26

ناصر الدين من مستشفى تنورين: نعمل على تفعيل المستشفيات الحكومية مع دعم البنك الدولي والبنك الإسلامي

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-08

الرئيس عون إستقبل النائب حيدر ناصر مع وفد: ثقافة المواطنة يجب أن تسود في لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:45

الكرملين: بوتين لن يحضر قمة بريكس في البرازيل بسبب مذكرة التوقيف عن الجنائية الدولية

LBCI
أخبار دولية
09:21

النواب الإيرانيون يؤيدون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

LBCI
أخبار دولية
09:17

حماس تؤكد أن الاتصالات مع الوسطاء تكثفت في الساعات الأخيرة بشأن اتفاق لوقف النار

LBCI
أخبار دولية
09:12

ترامب يشيد بقمة "رائعة" لحلف شمال الأطلسي ويعتبرها "نجاحا كبيرا"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
07:02

رائد خوري: رفع سقف السحوبات حل موقت والدولة المستفيد الأول من الأزمة

LBCI
أخبار لبنان
09:47

رسامني إجتمع مع وفد نقابة أصحاب الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت والتقى سفيرة الأرجنتين

LBCI
أخبار دولية
2025-06-19

الكرملين: بوتين والرئيس الصينيّ نددا بالهجمات التي تنفذها إسرائيل

LBCI
أخبار دولية
09:45

الكرملين: بوتين لن يحضر قمة بريكس في البرازيل بسبب مذكرة التوقيف عن الجنائية الدولية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:04

الهيئة الناظمة لقطاع الإتصالات وStarlink محط نقاش لجنة الإعلام والإتصالات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:01

جولة ذخائر القديسة تريزا الطفل يسوع مستمرة... والمشهد من بقعكفرا

LBCI
أخبار دولية
07:59

سرايا القدس عرضت مشاهد من عملية قنص جندي إسرائيلي في غزة

LBCI
أخبار دولية
06:01

ترامب: دول الناتو سترفع إنفاقها الدفاعي من 2% إلى 5%

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

نتائج السباق الأول من بطولة لبنان لسيارات الدفع الرباعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

من مجدليا... ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع لا تزال تجوب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

مهرجان بيبلوس الدولي... فن لا يعرف الأزمات وموسيقى جامعة للبنانيين والسياح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

التكنولوجيا المصرفية من بنك بيروت في خدمة البقاع وقطاعاته الإنتاجية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

قطاع الإتصالات في لبنان: خدمة باهظة وجودة رديئة... ولكن الفرص واعدة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
06:12

برفقة وائل كفوري... شانا عبود تطل علناً ببطن منتفخ والجمهور يعلّق: حامل! (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
14:38

الجيش: توقيف أحد أبرز قياديي تنظيم داعش الإرهابي

LBCI
أخبار لبنان
04:15

الجيش الاسرائيلي: القضاء على الآلية الإيرانية لتحويل الأموال إلى حزب الله...

LBCI
منوعات
02:43

محتالة إيطالية خدعت الملايين لسنوات... ادّعت أن تمثالاً للعذراء يذرف دماً وهكذا كُشف أمرها!

LBCI
خبر عاجل
11:15

سماع دوي انفجار في منطقة المزة في العاصمة السورية دمشق

LBCI
خبر عاجل
11:42

سانا: الانفجار الذي سمع قبل قليل في محيط دمشق ناتج عن تفجير مخلفات حرب

LBCI
آخر الأخبار
16:25

الجيش الإسرائيلي يعلن إعتراض طائرتين مسيرتين كانتا في طريقهما نحو إسرائيل "من إيران على الأرجح"

LBCI
فنّ
03:32

"اللابوبو ممنوع"... مقطع فيديو لكيتي بيري يشعل مواقع التواصل: ما فعلته مع أحد المعجبين صادم!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More