إيران تعلن رفع القيود تدريجيًا عن الإنترنت بعد وقف إطلاق النار مع إسرائيل

أفادت السلطات الإيرانية الأربعاء بأن القيود على الإنترنت التي فرضت أثناء الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل سترفع تدريجًا بعد وقف إطلاق النار بين البلدين الخصمين.وأكدت قيادة الأمن الإلكتروني التابعة للحرس الثوري في بيان نشره الإعلام الرسمي أن "شبكة الاتصال تعود تدريجي إلى حالتها السابقة". وقال وزير الاتصالات ستار هاشمي إنه "مع عودة الأوضاع إلى طبيعتها، عاد وضع الوصول إلى الاتصالات إلى حالته السابقة".