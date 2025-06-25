قصر بكنغهام: الملك تشارلز دعا ترامب لزيارة رسمية هذا العام

أكد قصر بكغنهام أن الملك تشارلز الثالث دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيارة رسمية لبريطانيا في وقت لاحق من العام الحالي.وقبل ترامب الدعوة للقيام بزيارة رسمية في شباط، مما جعل الرئيس الأميركي أول زعيم سياسي منتخب في العصر الحديث يستضيفه ملك بريطاني في زيارتين رسميتين، إلا أنه لم يتضح بعد توقيت هذه الزيارة.