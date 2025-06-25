أعضاء حلف شمال الأطلسي يؤكدون التزامهم "الراسخ" بالدفاع المشترك

أكدت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التزامها "الراسخ" بالدفاع المشترك بعد شكوك بالتزام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهذا المبدأ الذي يعد من أساسيات قيام الناتو.



وجاء في بيان مشترك صادر عن قمة الحلف في مدينة لاهاي الهولندية: "نجدد تأكيد التزامنا الراسخ للدفاع المشترك كما ورد في المادة الخامسة من معاهدة واشنطن، بأن اعتداء على واحد منا هو اعتداء على الجميع".