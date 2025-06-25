الدول الأعضاء في الناتو تتعهد بإنفاق 5% من الناتج المحلي على الدفاع بحلول 2035

تعهدت دول حلف شمال الأطلسي بإنفاق 5% من إجمالي ناتجها المحلي على الدفاع والأمن بحلول 2035، وذلك في البيان الختامي لقمة الناتو في لاهاي.



ويرغب الحلفاء في تخصيص "ما لا يقل عن 3,5% من اجمالي ناتجهم المحلي سنويا" للإنفاق العسكري، و1,5% للأمن بشكل عام، بما يشمل "حماية المنشآت الحساسة" والدفاع عن "الشبكات".



من جهة أخرى، اعتبرت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي أن روسيا تمثل "تهديدا طويل الأمد" للأمن الجماعي للحلفاء، مجددة دعمها لأوكرانيا في مواجهة موسكو.



وأكدت الدول الـ32 الأعضاء موقفها الموحد "في مواجهة التهديدات الأمنية العميقة والتحديات، خصوصا التهديد الطويل الأمد الذي تمثله روسيا للأمن الأوروبي-الأطلسي"، معلنة في إعلان مشترك أن "الحلفاء يجددون التزاماتهم السيادية لتوفير الدعم لأوكرانيا التي يساهم أمنها في ضمان أمننا".