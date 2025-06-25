روبيو: تشديد العقوبات على روسيا يعوق التفاوض على وقف إطلاق النار في أوكرانيا

اعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن فرض مزيد من العقوبات على روسيا، تنفيذا لرغبة كييف والاتحاد الأوروبي وبرلمانيين أميركيين، قد يمنع واشنطن من الاحتفاظ بقدرتها على التفاوض من أجل وقف إطلاق النار في أوكرانيا.وقال في مقابلة مع موقع بوليتيكو الاخباري: "يجب أن يدرك الجميع أنه بفرض عقوبات إضافية على روسيا، سنكون قد قمنا بما ينتظره الجميع"، ولكن "سنفقد على الأرجح قدرتنا على مناقشة وقف إطلاق النار معهم".وأضاف: "وحينها، من سيتحدث معهم؟ إنهم لا يتكلمون مع أي شخص آخر يقف في صفنا في العالم ويرى الأمور مثلنا".