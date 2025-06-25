ترامب يشيد بقمة "رائعة" لحلف شمال الأطلسي ويعتبرها "نجاحا كبيرا"

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقمة "رائعة" لحلف شمال الأطلسي في مدينة لاهاي الهولندية، وافقت خلالها الدول الأعضاء على مطلبه بزيادة الإنفاق في المجال الدفاعي.



وقال ترامب لرئيس الوزراء الهولندي ديك شوف: "أعتقد أن القمة كانت رائعة. كانت نجاحا كبيرا".