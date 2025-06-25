النواب الإيرانيون يؤيدون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

صوّت النواب الإيرانيون لصالح تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي.ونقل التلفزيون الرسمي عن رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف قوله إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي رفضت إصدار حتى إدانة محدودة للهجوم على منشآت إيران النووية، باعت مصداقيتها الدولية بأبخس الأثمان".وأضاف أن "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية".ويحتاج قرار مجلس الشورى الى مصادقة مجلس صيانة الدستور، وهو الهيئة المخولة مراجعة التشريعات.