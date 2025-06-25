حماس تؤكد أن الاتصالات مع الوسطاء تكثفت في الساعات الأخيرة بشأن اتفاق لوقف النار

أكد مسؤول في حماس أن الاتصالات بين الوسطاء والحركة تكثفت بشأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة وتبادل الأسرى والرهائن، متّهما إسرائيل بـ"مواصلة التلكؤ".



وقال القيادي في حماس طاهر النونو لوكالة فرانس برس: "اتصالاتنا مع الإخوة الوسطاء في مصر وقطر لم تتوقف وتكثفت في الساعات الأخيرة".



وشدّد على أن حماس ترحّب بأي جهود صادقة لوقف الحرب والتوصل إلى اتفاق، مشيرا الى أن "الاحتلال ما زال يواصل التلكؤ".



وأوضح أن الحركة تريد اتفاقا "على قاعدة صفقة شاملة تحقّق وقفا دائما للحرب والانسحاب العسكري الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة وإدخال المساعدات وصفقة تبادل أسرى".



وأكد أن الحركة جادة في الوصول إلى اتفاق لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى، معتبرا أنها أبدت "مرونة كافية" لتحقيق ذلك، لكنها "لم تتلقَ أي مقترح جديد بشأن وقف النار حتى الآن".