الكرملين: بوتين لن يحضر قمة بريكس في البرازيل بسبب مذكرة التوقيف عن الجنائية الدولية

أعلن الكرملين الأربعاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يسافر إلى البرازيل لحضور قمة مجموعة بريكس الشهر المقبل بسبب مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.وقال المستشار الدبلوماسي للرئيس الروسي يوري أوشاكوف: "سيشارك الرئيس عبر الفيديو. ويعود ذلك إلى بعض الصعوبات المتعلقة بمتطلبات المحكمة الجنائية الدولية"، مشيرًا إلى أن "وزير الخارجية سيرغي لافروف سيتوجه إلى ريو دي جانيرو يومي 6 و7 تموز".