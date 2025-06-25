المستشار الألماني يحث ترامب على تعزيز دور الولايات المتحدة في الصراع الأوكراني

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أنه حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب على العمل من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا، مؤكدا على دور واشنطن في تشديد العقوبات ضد روسيا.



وفي مؤتمر صحفي في لاهاي عقب اجتماع مع ترامب وقادة حلف شمال الأطلسي، شدد ميرتس على أن الدول الأوروبية بحاجة إلى مشاركة أميركية أقوى في الإجراءات الاقتصادية التي تستهدف موسكو.



وقال ميرتس: "شجعت دونالد ترامب مرة أخرى على القيام بذلك حتى تتمكن الولايات المتحدة من ممارسة المزيد من الضغط على موسكو للعودة إلى طاولة المفاوضات".