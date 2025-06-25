ترامب: زيادة الإنفاق الدفاعي لدول حلف شمال الأطلسي "انتصار هائل للولايات المتحدة"

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتعهد دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بزيادة إنفاقها الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، معتبرا أن الخطوة "انتصار هائل" لبلاده.



وقال ترامب للصحافيين بعد قمة دول حلف شمال الأطلسي الـ 32 في لاهاي "إنه انتصار هائل للولايات المتحدة، لأننا تحملنا أكثر بكثير من حصتنا".



