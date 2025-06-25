ترامب يعلن عقد مباحثات بين واشنطن وطهران "الأسبوع المقبل"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستعقد مباحثات مع إيران خلال "الأسبوع المقبل"، بعد الحرب بين طهران وإسرائيل والتي تدخلت فيها واشنطن عبر قصف منشآت نووية في الجمهورية الإسلامية.



وقال ترامب في مؤتمر صحافي في ختام قمة حلف شمال الأطلسي في مدينة لاهاي: "سنتحدث إلى الإيرانيين الأسبوع المقبل، قد نوقع اتفاقا بشأن برنامج طهران النووي، لا أعرف".