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ترامب وزيلينسكي يجريان لقاء "جيدا" و"بنّاء" في لاهاي
أخبار دولية
2025-06-25 | 11:19
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ترامب وزيلينسكي يجريان لقاء "جيدا" و"بنّاء" في لاهاي
أعلن الرئيسان الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأميركي دونالد ترامب إجراء نقاش "جيد" و"بنّاء" على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي.
وقال زيلينسكي في منشور على منصة إكس: "ناقشنا سبل تحقيق وقف لإطلاق النار وسلام حقيقي" في أوكرانيا، بعد أكثر من ثلاث سنوات من بدء الغزو الروسي. ووصف اللقاء بأنه "طويل وبنّاء".
وأفاد مسؤول رئاسي أوكراني كبير وكالة فرانس برس بأن زيلينسكي "راض عن المحادثة وممتن لترامب".
وأكد المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الاجتماع "سار بشكل جيد"، رغم العلاقات المعقّدة بين الرئيسين.
وذكرت الرئاسة الأوكرانية بشكل منفصل أن الاجتماع استمر 50 دقيقة.
بدوره، تحدث الرئيس الأميركي عن "لقاء جيد" مع نظيره الأوكراني.
وقال خلال مؤتمر صحافي: "لقد مررنا بأوقات صعبة في بعض الأحيان، لكنه (زيلينسكي) لم يكن بإمكانه أن يكون أكثر لطفا".
أخبار دولية
ترامب
زيلينسكي
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