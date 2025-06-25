موسكو: واشنطن "ليست مستعدة" لإزالة العقبات أمام عمل البعثات الدبلوماسية للبلدين

أعلنت روسيا أن الولايات المتحدة "ليست مستعدة" لرفع القيود المفروضة على عمل البعثتين الدبلوماسيتين للبلدين، بعد أيام من إلغاء واشنطن اجتماعا يرمي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.



ومنذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بدأت موسكو وواشنطن بتحسين علاقاتهما، بعد سنوات من التوترات الشديدة المرتبطة خصوصا بالنزاع في أوكرانيا، لكن الخلافات لا تزال عديدة.



وقال يوري أوشاكوف المستشار الدبلوماسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحافي إنه "رغم إحراز بعض التقدم، فإن الجانب الأميركي ليس مستعدا بعد لتذليل الصعوبات التي تم إحداثها لعمل البعثات الدبلوماسية".



وأعلنت موسكو في 16 حزيران أن الولايات المتحدة ألغت الاجتماع الثنائي المقبل بشأن تطبيع عمل سفارتيهما، بعد سنوات من عمليات الطرد المتبادلة للدبلوماسيين وعرقلة عمل ممثلياتهما.



ولفت أوشاكوف الى أن السفير الروسي لدى واشنطن ألكسندر دارشييف "في موسكو لإجراء مشاورات" و"سيغادر اليوم" عائدا إلى الولايات المتحدة.



وأقر الكرملين بأن "العديد من العقبات" لا تزال قائمة في العلاقات مع واشنطن، واعتبر تاليا أنه "من غير المرجح أن نأمل في تحقيق نتائج سريعة".



وإلى جانب القضية الأوكرانية الشائكة، يريد الروس والأميركيون أيضاً مناقشة قضايا مثل علاقاتهم الاقتصادية، والبنية الأمنية في أوروبا، ومراقبة الأسلحة.

