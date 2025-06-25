وسائل إعلام إيرانية: وفاة القائد بالحرس الثوري شادماني متأثرا بجروحه

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن قائد مركز القيادة بالحرس الثوري الإيراني علي شادماني توفي متأثرا بجروح لحقت به خلال الغارات الإسرائيلية على إيران.



وأضافت أن مركز القيادة للحرس الثوري توعد "برد قاس" على مقتله.



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في 17 حزيران أنه قتل شادماني الذي وصفه بأنه رئيس الأركان وأعلى قائد عسكري في إيران.