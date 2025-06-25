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اردوغان: تطورات إيجابية بشأن شراء طائرات يوروفايتر
أخبار دولية
2025-06-25 | 12:08
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اردوغان: تطورات إيجابية بشأن شراء طائرات يوروفايتر
أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أنه أجرى محادثات مع بريطانيا وألمانيا بشأن طائرات يوروفايتر وأن هناك "تطورات إيجابية" بهذا الشأن.
وجاءت تصريحات اردوغان على هامش مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي بلاهاي.
وسبق أن أعلنت تركيا أنها تجري محادثات لشراء طائرات يوروفايتر تايفون المقاتلة التي يصنعها كونسورتيوم ألماني بريطاني إيطالي إسباني تمثله شركات إيرباص وبي.إيه.إي سيستمز وليوناردو.
أخبار دولية
اردوغان
طائرات يوروفايتر
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