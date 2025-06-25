رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد أن مجموعات "كوماندوس برية" تحركت في إيران خلال الحرب

أكد رئيس أركان الجيش الاسرائيلي إيال زامير مساء الاربعاء أن مجموعات "كوماندوس برية" تحركت في إيران خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين البلدين.



وإذ حيا نجاحات قواته، أعلن زامير أنها تحققت بفضل "قواتنا الجوية ومجموعات كوماندوس برية"، موضحا أن "هذه القوات تحركت سرا في قلب أراضي العدو، وأتاحت لنا حرية كاملة في التحرك العملاني".