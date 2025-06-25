إيران تعيد فتح مجالها الجوي جزئيا بعد وقف إطلاق النار مع إسرائيل

أعادت ايران فتح مجالها الجوي فوق شرق البلاد، بحسب ما نقل الإعلام الرسمي، إثر وقف لاطلاق النار مع اسرائيل بعد حرب استمرت اثني عشر يوما.



ونقلت وكالة إرنا الرسمية عن المتحدث باسم وزارة النقل مجيد اخوان قوله: "أعيد فتح المجال الجوي فوق النصف الشرقي من البلاد أمام الرحلات الدولية التي تعبره، وفقط أمام الرحلات المحلية والدولية التي تقلع أو تصل الى مطارات تقع في شرق إيران".



واضاف أن مطار مشهد الذي قالت اسرائيل إنها قصفته خلال الحرب، هو بين المطارات التي عاودت عملها.