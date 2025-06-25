مطرانية ‫اللاذقية‬ للروم الأرثوذكس: لا صحة لخبر استهداف كنيسة مار تقلا

أعلنت مطرانية ‫اللاذقية‬ للروم الأرثوذكس ألا صحة إطلاقاً لخبر استهداف كنيسة مار تقلا، ولا لخبر مقتل حارسها.



وأوضحت عبر فايسبوك، أن ما جرى فعلاً هو حادث إطلاق نار من دراجة نارية على شخص كان يقف أمام الكنيسة، ما أدى إلى مقتله للاسف.

