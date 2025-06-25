المخابرات المركزية الأميركية: معلومات تشير إلى أضرار بالغة لبرنامج إيران النووي

أعلن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية جون راتكليف، أن مجموعة من المعلومات المخابراتية الموثوقة تشير إلى أن البرنامج النووي الإيراني تضرر بشدة جراء الضربات الأميركية في الآونة الأخيرة، وأن إعادة بنائه ستستغرق سنوات.



وأضاف في بيان: "يتضمن هذا معلومات مخابراتية جديدة، من مصدر/نهج سبق وأن ثبتت موثوقيته ودقته، تفيد بتعرض عدد من المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية للدمار، وأن إعادة بنائها تحتاج سنوات".