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ترامب: ينبغي إلغاء محاكمة نتنياهو
أخبار دولية
2025-06-26 | 00:39
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ترامب: ينبغي إلغاء محاكمة نتنياهو
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء إسرائيل إلى العفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو إلغاء محاكمته بتهم الفساد.
وتم توجيه تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة إلى نتنياهو في عام 2019، وكلها تهم ينفيها رئيس الوزراء. وبدأت المحاكمة في عام 2020 وتشمل ثلاث قضايا جنائية. ويدفع نتنياهو ببراءته.
وكتب ترامب في على موقع تروث سوشيال: "ينبغي إلغاء محاكمة بيبي نتنياهو، على الفور، أو منح عفو لبطل عظيم، قدم الكثير لدولة إسرائيل"، مشيرًا إلى أنه علم بأن من المقرر أن يمثل نتنياهو أمام محكمة يوم الاثنين. وبيبي هو لقب لنتنياهو.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الاستجواب المضاد لنتنياهو من جانب الادعاء بدأ في الثالث من يونيو حزيران بمحكمة في تل أبيب، ومن المتوقع أن يستغرق الأمر عاما تقريبًا.
ويملك الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج صلاحية العفو عن نتنياهو، لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلت عنه قوله إن العفو "ليس مطروحًا حاليًا"، ونقلت التقارير أيضًا عنه القول إنه "لم يتم تقديم طلب كهذا".
وأثنى ترامب على نتنياهو، وقال في المنشور: "لقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أنقذت إسرائيل، والآن ستكون الولايات المتحدة الأميركية التي ستنقذ بيبي نتنياهو".
ويبدو أنه كان يشير إلى دعم ومشاركة واشنطن في القصف الإسرائيلي للبرنامج النووي الإيراني. وأعلن ترامب عن وقف لإطلاق النار يوم الاثنين.
ولم يتضح ما إذا كان ترامب يقصد أن الولايات المتحدة يمكن أن تفعل شيئا لمساعدة نتنياهو في معركته القانونية.
ووصف الرئيس الجمهوري القضية المرفوعة ضد الزعيم الإسرائيلي بأنها حملة ملاحقة شعواء.
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