وول ستريت جورنال: ترامب يفكر في اختيار الرئيس الجديد لمجلس الإحتياطي الإتحادي مبكرًا

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الأربعاء عن مصادر مطلعة القول إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفكر في اختيار وإعلان بديل لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول بحلول أيلول أو تشرين الأول.