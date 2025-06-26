صندوق النقد الدولي يتيح 834 مليون دولار للأردن في إطار تسهيلين

أعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء أنه سيتيح للأردن الحصول على حقوق سحب خاصة تبلغ 611.78 مليون وحدة، أي حوالي 834 مليون دولار، في إطار تسهيلين.



وأشار الصندوق إلى أنه استكمل المراجعة الثالثة للترتيب بموجب تسهيل الصندوق الممدد للأردن، ما يتيح له الوصول الفوري إلى 97.784 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (134 مليون دولار)، و700 مليون دولار أخرى في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة.