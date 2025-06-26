الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
35
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
35
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الصين تطالب أفرادًا في الجيش الفلبيني بالكف عن إطلاق "إتهامات خبيثة" بشأن تجارة المخدرات
أخبار دولية
2025-06-26 | 01:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الصين تطالب أفرادًا في الجيش الفلبيني بالكف عن إطلاق "إتهامات خبيثة" بشأن تجارة المخدرات
طالبت السفارة الصينية في الفلبين اليوم الخميس "بعض الأفراد في الجيش الفلبيني" بالكف عن إطلاق "اتهامات خبيثة"، بعد أن ربط متحدث باسم الجيش الفلبيني الصين بتدفق المواد المخدرة خلال الفترة الماضية.
وقال المتحدث باسم البحرية الفلبينية روي فينسنت ترينيداد يوم الثلاثاء للصحافة: "ليس من المستبعد أن تكون هذه محاولة أخرى من الحزب الشيوعي الصيني لتدمير جيل المستقبل من الفلبينيين من خلال إغراق بلادنا بالمخدرات".
وذكرت السفارة الصينية أن "لدى الصين العزيمة والسياسة الأقوى لمكافحة المخدرات، ولدينا سجل حافل في مكافحة المخدرات يعد من بين الأفضل في العالم".
وقالت: "نعارض بشدة الاتهامات الباطلة والخبيثة التي يوجهها بعض الأفراد بهدف تشويه سمعة الصين".
أخبار دولية
تطالب
أفرادًا
الجيش
الفلبيني
بالكف
إطلاق
"إتهامات
خبيثة"
تجارة
المخدرات
التالي
أربعة قتلى في أبيدجان في تدافع خلال مهرجان حاشد للحزب الحاكم
صندوق النقد الدولي يتيح 834 مليون دولار للأردن في إطار تسهيلين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-05-03
إسرائيل تطالب قطر "بالكف عن اللعب على الجانبين" في محادثات غزة
أخبار دولية
2025-05-03
إسرائيل تطالب قطر "بالكف عن اللعب على الجانبين" في محادثات غزة
0
أخبار دولية
2025-04-07
ماكرون: ندعو روسيا للكف عن "المراوغة والمماطلة" بشأن وقف إطلاق نار في أوكرانيا
أخبار دولية
2025-04-07
ماكرون: ندعو روسيا للكف عن "المراوغة والمماطلة" بشأن وقف إطلاق نار في أوكرانيا
0
أخبار دولية
2025-04-22
البيت الأبيض: المحادثات بشأن اتفاق تجاري محتمل مع الصين تسير "بشكل جيد للغاية"
أخبار دولية
2025-04-22
البيت الأبيض: المحادثات بشأن اتفاق تجاري محتمل مع الصين تسير "بشكل جيد للغاية"
0
أخبار دولية
2025-04-08
عباس يطالب “حماس” بالكف عن إعطاء اسرائيل "أعذارًا" لمواصلة هجومها في غزة
أخبار دولية
2025-04-08
عباس يطالب “حماس” بالكف عن إعطاء اسرائيل "أعذارًا" لمواصلة هجومها في غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:04
البابا ليو ينتقد "الشراسة الشيطانية" للصراعات في الشرق الأوسط
أخبار دولية
07:04
البابا ليو ينتقد "الشراسة الشيطانية" للصراعات في الشرق الأوسط
0
أخبار دولية
06:59
خامنئي: أيّ عدوان في المستقبل على إيران سيكون له ثمن فادح
أخبار دولية
06:59
خامنئي: أيّ عدوان في المستقبل على إيران سيكون له ثمن فادح
0
أخبار دولية
06:05
رئيس الوزراء اليونانيّ: اليونان تتطلع إلى التعاون مع ليبيا لوقف تدفقات الهجرة
أخبار دولية
06:05
رئيس الوزراء اليونانيّ: اليونان تتطلع إلى التعاون مع ليبيا لوقف تدفقات الهجرة
0
أخبار دولية
06:02
برلين لطهران: لعدم تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أخبار دولية
06:02
برلين لطهران: لعدم تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2025-05-21
تجولت في كان ببطنها المنتفخ... ريهانا تستعرض حملها بإطلالة جريئة (صور)
فنّ
2025-05-21
تجولت في كان ببطنها المنتفخ... ريهانا تستعرض حملها بإطلالة جريئة (صور)
0
أخبار دولية
03:54
مبعوث الولايات المتحدة الأميركية إلى سوريا: لا رغبة لأميركا بالتدخل في شؤون دول الشرق الأوسط
أخبار دولية
03:54
مبعوث الولايات المتحدة الأميركية إلى سوريا: لا رغبة لأميركا بالتدخل في شؤون دول الشرق الأوسط
0
أمن وقضاء
14:11
تدابير سير في النبطية والضاحية الجنوبية بمناسبة إحياء مراسم ذكرى عاشوراء
أمن وقضاء
14:11
تدابير سير في النبطية والضاحية الجنوبية بمناسبة إحياء مراسم ذكرى عاشوراء
0
أخبار لبنان
10:33
رئيس الأركان يتفقد القوات البحرية
أخبار لبنان
10:33
رئيس الأركان يتفقد القوات البحرية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
القديسة تريزيا تجول في أرض القديسين
تقارير نشرة الاخبار
14:00
القديسة تريزيا تجول في أرض القديسين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ذخائر القديسة تيريزا تجوب لبنان... وتحطّ في بشري
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ذخائر القديسة تيريزا تجوب لبنان... وتحطّ في بشري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الكرز اللبناني سفيرنا إلى العالم!
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الكرز اللبناني سفيرنا إلى العالم!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران... مرحلة جديدة من الترقب لما بعد الاتفاق
تقارير نشرة الاخبار
13:34
وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران... مرحلة جديدة من الترقب لما بعد الاتفاق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إيران وإسرائيل: من الصداقة إلى العداوة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إيران وإسرائيل: من الصداقة إلى العداوة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
في لجنة الرقابة على المصارف عقدة الصلاحيات والتسميات
تقارير نشرة الاخبار
13:31
في لجنة الرقابة على المصارف عقدة الصلاحيات والتسميات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تطورات الأسواق الإقتصادية بعد إتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تطورات الأسواق الإقتصادية بعد إتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
لمنع تعزيز القدرات النووية والصاروخية لطهران مستقبلا... نتنياهو يسعى لاتفاق خطي تضمنه أميركا
تقارير نشرة الاخبار
13:28
لمنع تعزيز القدرات النووية والصاروخية لطهران مستقبلا... نتنياهو يسعى لاتفاق خطي تضمنه أميركا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
انقسام في الإدارة الأميركية بعد استهداف المنشآت النووية الإيرانية
تقارير نشرة الاخبار
13:27
انقسام في الإدارة الأميركية بعد استهداف المنشآت النووية الإيرانية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:50
"بدي غيّر فيكي العالم" تبكي جمهور وائل كفوري قبل إصدارها... إليكم ما حصل (فيديو)
فنّ
04:50
"بدي غيّر فيكي العالم" تبكي جمهور وائل كفوري قبل إصدارها... إليكم ما حصل (فيديو)
2
أمن وقضاء
15:44
توقيف سوري في كسروان تلقّى تدريبات بإشراف مدرّبين انتموا سابقًا إلى "داعش"...
أمن وقضاء
15:44
توقيف سوري في كسروان تلقّى تدريبات بإشراف مدرّبين انتموا سابقًا إلى "داعش"...
3
موضة وجمال
10:28
"هذه هي قضيتي"... سارة-لينا بو جودة تستعد للمشاركة بمسابقة ملكة جمال الكون وهذه التفاصيل (صور)
موضة وجمال
10:28
"هذه هي قضيتي"... سارة-لينا بو جودة تستعد للمشاركة بمسابقة ملكة جمال الكون وهذه التفاصيل (صور)
4
تقارير نشرة الاخبار
13:27
والي داعش في لبنان موقوف لدى مخابرات الجيش... وفي الاعترافات تخطيط وتفخيخ وتمويل
تقارير نشرة الاخبار
13:27
والي داعش في لبنان موقوف لدى مخابرات الجيش... وفي الاعترافات تخطيط وتفخيخ وتمويل
5
أخبار دولية
10:38
الأمين العام لحلف الأطلسي يشيد بـ"دادي" ترامب الذي أوقف "الشجار" بين إسرائيل وإيران
أخبار دولية
10:38
الأمين العام لحلف الأطلسي يشيد بـ"دادي" ترامب الذي أوقف "الشجار" بين إسرائيل وإيران
6
خبر عاجل
11:41
وسائل إعلام إيرانية: وفاة علي شادماني قائد مركز القيادة بالحرس الثوري متأثرا بجروح لحقت به الأسبوع الماضي
خبر عاجل
11:41
وسائل إعلام إيرانية: وفاة علي شادماني قائد مركز القيادة بالحرس الثوري متأثرا بجروح لحقت به الأسبوع الماضي
7
أخبار لبنان
11:28
9 بنود على جدول أعمال جلسة مجلس النواب التشريعية الإثنين
أخبار لبنان
11:28
9 بنود على جدول أعمال جلسة مجلس النواب التشريعية الإثنين
8
أمن وقضاء
14:50
إحباط عملية تهريب مخدرات إلى الخارج...
أمن وقضاء
14:50
إحباط عملية تهريب مخدرات إلى الخارج...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More