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الصين تطالب أفرادًا في الجيش الفلبيني بالكف عن إطلاق "إتهامات خبيثة" بشأن تجارة المخدرات

أخبار دولية
2025-06-26 | 01:59
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الصين تطالب أفرادًا في الجيش الفلبيني بالكف عن إطلاق &quot;إتهامات خبيثة&quot; بشأن تجارة المخدرات
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الصين تطالب أفرادًا في الجيش الفلبيني بالكف عن إطلاق "إتهامات خبيثة" بشأن تجارة المخدرات

طالبت السفارة الصينية في الفلبين اليوم الخميس "بعض الأفراد في الجيش الفلبيني" بالكف عن إطلاق "اتهامات خبيثة"، بعد أن ربط متحدث باسم الجيش الفلبيني الصين بتدفق المواد المخدرة خلال الفترة الماضية.

وقال المتحدث باسم البحرية الفلبينية روي فينسنت ترينيداد يوم الثلاثاء للصحافة: "ليس من المستبعد أن تكون هذه محاولة أخرى من الحزب الشيوعي الصيني لتدمير جيل المستقبل من الفلبينيين من خلال إغراق بلادنا بالمخدرات".

وذكرت السفارة الصينية أن "لدى الصين العزيمة والسياسة الأقوى لمكافحة المخدرات، ولدينا سجل حافل في مكافحة المخدرات يعد من بين الأفضل في العالم".

وقالت: "نعارض بشدة الاتهامات الباطلة والخبيثة التي يوجهها بعض الأفراد بهدف تشويه سمعة الصين".

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