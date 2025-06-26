وزير الدفاع الفرنسيّ: الجيش شارك في جهود لاعتراض طائرات مسيرة إيرانية

شارك الجيش الفرنسيّ في جهود لاعتراض طائرات مسيرة إيرانية كانت تستهدف إسرائيل قبل وقف إطلاق النار هذا الأسبوع، وفق ما أعلن وزير الدفاع الفرنسيّ سيباستيان لوكورنو.

وقال، خلال مناقشة برلمانية: "يمكنني أن أؤكد أنّ الجيش الفرنسيّ اعترض أقل من 10 طائرات مسيرة في الأيام القليلة الماضية خلال العمليات العسكرية المختلفة التي نفذتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد إسرائيل، سواء بواسطة أنظمة أرض-جو أو مقاتلاتنا من طراز رافال".

ولفت إلى أنّ إيران أطلقت نحو 400 صاروخ باليستيّ وألف طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل خلال الصراع الذي استمر 12 يومًا.