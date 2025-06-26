خامنئي: أيّ عدوان في المستقبل على إيران سيكون له ثمن فادح

هنأ المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الشعب الإيراني “على النصر على أميركا”.

وقال عبر منصة إكس إنّ "الولايات المتحدة لم تحقق أي إنجاز بانضمامها للحرب مع إسرائيل ضد إيران".

واعتبر أنّ الولايات المتحدة دخلت الحرب، لأنها شعرت أنها إذا لم تفعل ذلك فستُدمر إسرائيل بالكامل.

وشدّد على أنّ الولايات المتحدة قصفت المواقع النووية، لكنها لم تحقق الكثير وأنّ الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب كان بحاجة إلى القيام "باستعراض”.

وأكّد أنّ أيّ عدوان في المستقبل على إيران سيكون له ثمن فادح وأنّ وصول إيران لقواعد أميركية رئيسية قد يتكرر في المستقبل إذا تجدد العدوان.

وقال خامنئي: “أعداء إيران يسوقون المبررات مثل الصواريخ أو البرنامج النووي لكنهم في الواقع يتطلعون لاستسلامنا”.