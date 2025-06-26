البابا ليو ينتقد "الشراسة الشيطانية" للصراعات في الشرق الأوسط

أعلن البابا ليو بابا الفاتيكان، أن الصراعات في الشرق الأوسط تستعر "بشراسة شيطانية" غير مسبوقة، داعيا إلى احترام أكبر للقانون الدولي، وذلك في تصريحات أدلى بها للأساقفة الكاثوليك ووكالات الإغاثة العاملة في المنطقة.



وفي اجتماع في الفاتيكان، قال البابا إن "دول المنطقة تدمرها الحروب الآن أكثر من أي وقت مضى وتستنزف مصالحها وتخنقها سحب من الكراهية تسمم أجواءها بصورة لا تطاق".



وأضاف: "عنف الحرب يضرب أراضي الشرق المسيحي بشراسة شيطانية غير مسبوقة... القلب ينزف عند التفكير في أوكرانيا وفي الوضع المأساوي واللاإنساني في غزة والشرق الأوسط الذي تمزقه الحرب المستشرية".