نتنياهو: سنواصل التعاون مع ترامب لهزيمة أعدائنا المشتركين

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيواصل العمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لهزيمة الأعدائ المشتركين، وتحرير الرهائن، وتوسيع دائرة السلام بسرعة".



ونشر نتنياهو هذا في رسالة أرفقها بصورة له مع ترامب يمسكان بأيدي بعضهما البعض، وذلك بعد وقت قصير من إلقاء الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أول خطاب له منذ موافقة إيران وإسرائيل على وقف إطلاق النار.