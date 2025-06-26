أكثر من 400 زلزال تهز سلسلة جزر في جنوب اليابان

أعلنت الوكالة اليابانية للأرصاد الجوية الخميس تعرض سلسلة من الجزر المعزولة في جنوب البلاد لأكثر من 470 زلزالا متتاليا منذ السبت، وحثت السكان على "توخي الحذر".ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار كبيرة في أعقاب هذه السلسلة من الهزات التي بلغت شدتها درجة على الأقل على المقياس الياباني المكون من سبع درجات، وقد كانت محسوسة بشكل طفيف.بلغت شدة أقوى زلزالين 5,1 درجات، ووقع أحدهما الأحد والآخر الثلاثاء.وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في بيان إنها رصدت 474 زلزالا حول سلسلة جزر توكارا في جنوب كيوشو، بأقصى جنوب غرب الأرخبيل الياباني.وأضافت الوكالة "ازداد النشاط الزلزالي. ولأن هذه المنطقة شهدت فترات طويلة من النشاط الزلزالي في الماضي، يُرجى توخي الحذر من الزلازل التي تسبب اهتزازات قوية".