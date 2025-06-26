وكالة الطاقة الذرية: لم نتلق أي اتصال رسمي من إيران بشأن تقليص التعاون

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها لم تتلق أي اتصال رسمي من إيران بشأن مشروع قانون في البرلمان يطالب بتعليق التعاون مع الوكالة، والذي أفادت تقارير إعلامية في وقت سابق من اليوم بأنه حصل على الموافقة النهائية.



وأضافت الوكالة في بيان: "نحن على علم بتلك التقارير. ولم تتلق الوكالة بعد أي اتصال رسمي من إيران في هذا الشأن".