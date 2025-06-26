غوتيريش: المبادئ المؤسسة للأمم المتحدة تتعرّض لهجمات غير مسبوقة

ندد الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس ب"هجمات" غير مسبوقة تتعرض لها مبادىء الأمم المتحدة، وذلك في خطاب في الذكرى الثمانين لتوقيع الشرعة المؤسسة للمنظمة الدولية.



وقال غوتيريش أمام الدول الأعضاء "فلنكن واضحين: اليوم، نشهد هجمات على أهداف ومبادىء شرعة الأمم المتحدة في شكل غير مسبوق".