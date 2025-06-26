أوكرانيا وروسيا تعلنان إتمام عملية تبادل أسرى حرب جديدة

تبادلت أوكرانيا وروسيا مجموعة جديدة من الجنود الأسرى الخميس بموجب اتفاق أبرم خلال محادثات في إسطنبول في وقت سابق من هذا الشهر.



وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي "اليوم، يعود محاربون من القوات المسلحة والحرس الوطني وحرس الحدود إلى ديارهم"، ونشر صورا للعسكريين المحررين وهم يبتسمون.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "عادت مجموعة أخرى من العسكريين الروس من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".