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لهجة ترامب الجديدة تفتح المجال أمام نفط إيران
أخبار دولية
2025-06-26 | 13:30
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لهجة ترامب الجديدة تفتح المجال أمام نفط إيران
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لهجة ترامب الجديدة تفتح المجال أمام نفط إيران
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