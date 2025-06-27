أميركا تبحث مع باكستان دعم سلام دائم بين إسرائيل وإيران

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية ماركو روبيو ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أجريا اتصالًا هاتفًيا أمس الخميس بحثا فيه سبل دعم "سلام دائم بين إسرائيل وإيران".



وأفادت الوزارة في بيان بأن "الزعيمين أقرا بأهمية العمل معًا لدعم سلام دائم بين إسرائيل وإيران".



وأشارت إلى أن "الوزير روبيو أكد على أنه لا يمكن لإيران أن تطور أو تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا".



ودانت باكستان القصف الإسرائيلي والأميركي على إيران على الرغم من أنها قالت في وقت سابق من هذا الشهر إنها سترشح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام لدوره في إنهاء صراع بينها وبين الهند استمر أربعة أيام الشهر الماضي.



ويتولى قسم من السفارة الباكستانية في واشنطن رعاية المصالح الايرانية في الولايات المتحدة، إذ لا ترتبط طهران بعلاقات دبلوماسية مع واشنطن.